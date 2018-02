Bij een ramkraak op een supermarkt in België is een dode gevallen. Vermoedelijk is een van de daders bedolven onder het puin, melden Vlaamse media.

De overvallers reden rond 06.00 uur met een vrachtwagen tegen de zijkant van de Aldi-supermarkt in Haasrode, bij Leuven. Ze probeerden vervolgens via een gat in de gevel naar binnen te kruipen, maar de muur begaf het.

De politie heeft de omgeving afgezet. De zwaar beschadigde vrachtwagen staat nog op het parkeerterrein.