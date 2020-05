Dode bij protesten Amerikaanse stad Indianapolis

Bij rellen in de Amerikaanse stad Indianapolis is zeker een dode gevallen. Dat meldden lokale media zondag op basis van informatie van de politie. De toedracht is onbekend. Op Twitter meldde de politie dat er niet was geschoten door politiemensen.

Net als in veel andere Amerikaanse steden was het in Indianapolis in de nacht van zaterdag op zondag onrustig. Duizenden mensen gingen in de VS de straat op om hun ongenoegen te uiten over de dood van George Floyd die na een hardhandige arrestatie in de stad Minneapolis overleed.