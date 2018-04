Dode bij ongeluk kermisattractie in Frankrijk

In het Franse dorpje Neuville-sur-Saône, in de buurt van Lyon, is een veertigjarige man om het leven gekomen toen een karretje van een kermisattractie losschoot. Vier personen raakten gewond, onder wie drie kinderen.

Volgens lokale media zou de man met twee van zijn kinderen op de kermis zijn geweest. Ooggetuigen zeggen dat de attractie, die bestaat uit drie roterende armen met veertien kleine karretjes, plotseling instortte. Een karretje schoot daarbij los en raakte de vader die met zijn twee kinderen bij de attractie stond. Volgens anderen zou de man met zijn twee kinderen in het karretje hebben gezeten.

De burgemeester heeft de kermis stilgelegd zolang het onderzoek naar de toedracht loopt. De eigenaar van de kermisattractie is aangehouden door de politie.