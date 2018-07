Dode bij gijzeling supermarkt Los Angeles

Een gewapende jongeman die zich had verschanst in een supermarkt in de Amerikaanse stad Los Angeles en daar tientallen mensen enkele uren gijzelde, is gearresteerd. Tijdens de gijzeling, die drie uur duurde, is een dode gevallen, meldt de politie.

De verdachte heeft zich uiteindelijk zonder verder bloedvergieten overgegeven aan de politie. Volgens de politie is de verdachte betrokken bij een schietpartij op een andere plaats in de stad. Daarbij heeft hij twee mensen, onder wie zijn oma, neergeschoten. De politie denkt dat de verdachte een tiener is.

Na het schietincident vluchtte de man met een auto en werd hij achtervolgd door de politie, waarbij een vuurgevecht heeft plaatsgevonden. Na de achtervolging ging hij een filiaal van supermarkt Trader Joe’s binnen. Het gebouw was al snel omsingeld door de politie. Op beelden van de Amerikaanse nieuwszender CNN was te zien dat enkele mensen het gebouw ontvluchtten door een zijraam. Getuigen melden dat ze schoten hebben gehoord in of nabij de supermarkt.

De oma en het andere vrouwelijke slachtoffer van de schietpartij zijn gewond, maar hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend.