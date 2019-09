Dode bij geweld tegen migranten in Zuid-Afrika

Bij ongeregeldheden in de binnenstad van Johannesburg is zondag een dode gevallen, melden Zuid-Afrikaanse media. Ook vielen er vijf gewonden. Een groep mensen ging bewapend de straat op om Afrikaanse migranten aan te vallen. Ook gebruikten ze boomtakken en stokken. Het is niet duidelijk of de dode een van de aanvallers of een migrant was.

De politie zette flitsgranaten in en schoot met rubberen kogels om de betogers in toom te houden. „We zijn erin geslaagd om de mensen tegen te houden die migranten wilden aanvallen”, zegt een politiewoordvoerder. „Het is ons gelukt om tussen beide groepen in te komen staan.” Veel winkeliers in Johannesburg hebben hun winkel gesloten. De aanvallers brachten vernielingen aan en plunderden winkels.

In Zuid-Afrika worden migranten steeds vaker aangevallen. Ook buitenlandse bedrijven moeten het ontgelden. Laatst nog werden verschillende winkels in brand gezet, omdat een Nigeriaanse drugsdealer een Zuid-Afrikaanse taxichauffeur doodschoot in Pretoria.