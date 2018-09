Dode bij gasexplosies in Massachusetts

Circa veertig gasexplosies hebben de Amerikaanse plaats Lawrence en omgeving getroffen. Daarbij is een jongeman om het leven gekomen en zijn meer dan tien mensen gewond geraakt.

Een schoorsteen die in Lawrence, 40 kilometer ten noorden van Boston, door een gasexplosie was ontzet, viel bovenop een achttienjarige man in zijn auto met fatale gevolgen, berichtte de krant The Boston Globe.

Er zijn tientallen branden uitgebroken en op een gegeven moment moest de brandweer zelfs achttien branden tegelijk bestrijden. Uit voorzorg is ook de stroom afgesloten in de regio. Dat treft mogelijk 100.000 mensen in verscheidene plaatsen in het noorden van de staat Massachusetts.

De oorzaak van de explosies is niet bekend. Maar aangenomen wordt dat er problemen zijn geweest met een te hoge druk in de oude gaspijpleidingen van de onderneming Columbia Gas. Die voorziet in de streek circa 50.000 huishoudens van gas en is bezig de verouderde infrastructuur op te knappen. Panden die op het netwerk zijn aangesloten werden snel ontruimd. Naar schatting 8000 mensen kunnen niet terug naar hun woning.