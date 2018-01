Dode bij explosie Zweeds metrostation

Bij een explosie in een metrostation in Stockholm is zondag een 60-jarige man omgekomen. Een 45-jarige vrouw raakte gewond. Volgens de Zweedse politie zijn er geen aanwijzingen dat het om een terroristisch incident gaat.

De man zou iets hebben opgepakt op metrostation Vårby in Huddinge, een buitenwijk van de Zweedse hoofdstad. Het voorwerp explodeerde daarop. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen.

De politie zette het metrostation en het plein ernaast af voor onderzoek. Lokale media meldden dat het ontplofte voorwerp een handgranaat was, maar dat wil de politie niet bevestigen zolang het technisch onderzoek nog loopt. Het incident wordt beschouwd als moord.