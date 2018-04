Dode bij brand in Trump Tower in New York

In de Trump Tower in New York heeft zaterdag een brand gewoed. Daarbij is een man om het leven gekomen en raakten zes brandweerlieden lichtgewond.

De brandweer rukte uit voor een brand in een appartement op de 49e verdieping van het gebouw. Op beelden is te zien hoe zwarte rook en vlammen hoog uit de toren op 5th Avenue kwamen. Zeker tweehonderd brandweermannen waren ter plaatse en de omgeving was afgezet.

De brandweercommandant liet weten dat de brand lastig was te blussen. Niet alleen vanwege de hoogte, maar ook door de grootte van het appartement, dat bijna geheel in brand stond. Desondanks was het vuur snel gedoofd.

Het slachtoffer werd bewusteloos aangetroffen in zijn appartement waar de brand woedde. De 67-jarige kunsthandelaar werd in het ziekenhuis doodverklaard. Todd Brassner zou volgens de New York Daily News een vriend zijn geweest van Andy Warhol en meerdere keren in zijn autobiografie worden genoemd.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de Trump Tower een kantoor en een woning. Hij en zijn familie zijn zelf momenteel in Washington. Trump meldde op Twitter dat de brand uit is. Hij bedankte in de tweet de brandweerlieden en meldde dat de wolkenkrabber „goed gebouwd” is.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand. Begin dit jaar woedde op het dak van de beroemde toren ook al een brand. Die was veroorzaakt door een elektrische installatie. Daarbij raakten minstens twee mensen gewond.