Dode bij bestorming Turkse basis in Irak

Bij de bestorming van een Turkse basis in de Koerdische regio in Irak is zaterdag een dode gevallen en zijn zeker tien mensen gewond geraakt. Een woedende menigte kwam verhaal halen voor een Turkse luchtaanval waardoor vier burgers omkwamen. Ook zijn twee tanks en meerdere voertuigen in brand gestoken.

Het gaat om een basis ten oosten van de plaats Dohuk. Zonder de naam van de basis te noemen verklaarde het Turkse leger dat er een aanval op een basis was geweest. Dat zou volgens Turkije het resultaat zijn van provocaties door de PKK, de verboden Koerdische Arbeiderspartij.