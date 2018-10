Dode bij bestorming Melilla door migranten

Meer dan driehonderd migranten hebben zondagochtend de Spaanse exclave Melilla in Noord-Afrika bestormd. Bij de bestorming is een dode gevallen, vermoedelijk door een hartstilstand. Ook vielen er negentien gewonden. Volgens de Spaanse autoriteiten lukte het tweehonderd migranten om over het zes meter hoge hek te komen en EU-gebied te bereiken.

De bestormers waren vooral jonge mannen uit landen ten zuiden van de Sahara. Degenen die het lukten over het hek te komen zijn naar het tijdelijke opvangcentrum Ceti gebracht, waar ze volgens de Spaanse krant El Mundo met gejubel en gezang werden ontvangen.

De exclave is geregeld het doelwit van bestormingen door migranten die naar Europa willen. Dat geldt ook voor de andere Spaanse exclave Ceuta, die 250 kilometer westelijker ligt. Rond de exclaves wachten tienduizenden Afrikaanse migranten hun kans af. Op zaterdag had juist de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska een onderhoud met zijn Marokkaanse collega Abdelouafi Laftit over migratie.