Bij een actie van de politie in een huis in Duitsland is zaterdag een persoon om het leven gekomen. In de woning in Dormagen bij Düsseldorf ontdekte de politie daarna nog een dode.

De politie was samen met de medische dienst naar het huis gegaan na een melding van mogelijk geweld. Toen de politiemensen het huis binnengingen, kwam het tot een schietpartij. De persoon overleed ondanks reanimatiepogingen ter plekke.

Over de verdere achtergronden is niets bekend gemaakt.