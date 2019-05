Dode bij achtervolging in België

Bij een achtervolging door de Belgische politie is in de nacht van donderdag op vrijdag in Genk een man om het leven gekomen. Hij werd geraakt door kogels toen de politie het vuur op hem opende, aldus Belgische media vrijdag.

De achtervolging begon om onduidelijke redenen in de wijk Waterschei. Of de bestuurder van de luxe terreinwagen ook op de politie heeft geschoten is niet bekend. Hij botste uiteindelijk elders in Genk tegen een boom. De man probeerde nog te voet te vluchten, maar zakte in de voortuin van een woning ineen en overleed aan zijn verwondingen.