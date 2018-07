Op het toilet van een vliegtuig in India is een dode baby gevonden. Een arts stelde vast dat het kindje woensdag aan boord van het toestel van AirAsia is geboren.

Het lijkje werd gevonden bij de voorbereidingen voor de landing op de luchthaven van New Delhi. Alle vrouwen aan boord werden na de landing ondervraagd waarna de politie de vermoedelijke moeder ontdekte. Het zou gaan om een minderjarig meisje uit Imphal. Onderzoek moet uitwijzen of het kindje levend ter wereld kwam.