Documenten vier doden vrachtwagen naar Vietnam

De Britse overheid heeft de documenten van vier mensen die vorige week omkwamen in een koelcontainer naar Vietnam gestuurd om te verifiëren of ze daarvandaan komen. Eerder werd gezegd dat alle omgekomen migranten uit China kwamen, maar al snel kwamen er verhalen van Vietnamezen naar voren die dachten dat hun familieleden in de container zaten.

„Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dossiers van mogelijke slachtoffers gekregen, maar vooralsnog kunnen we niet bevestigen dat er Vietnamezen in de container zaten”, aldus een woordvoerder van het ministerie.