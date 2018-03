Joelia Skripal, de dochter van de Russische voormalige dubbelspion Sergei Skripal is buiten levensgevaar. Volgens het ziekenhuis dat de twee behandelt, verbetert haar toestand snel. Sergei Skripal is nog steeds in levensgevaar, maar zijn toestand is stabiel.

Vader en dochter Skripal werden op 4 maart bewusteloos gevonden op een bank in het centrum van Salisbury. De Britse politie gaat ervan uit dat ze vergiftigd zijn met het in de voormalige Sovjet-Unie ontwikkelde zenuwgas novitsjok.