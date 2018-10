Dochter Peruaanse oud-president ook opgepakt

De dochter van de Peruaanse oud-president Alberto Fujimori is, net als haar vader vorige week, gearresteerd. Keiko Fujimori is de leider van de oppositie in Peru. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij witwaspraktijken, zei haar advocaat tegen lokale media.

Keiko Fujimori werd gearresteerd toen ze bij het Openbaar Ministerie een verklaring wilde afleggen over de zaak. Justitie onderzoekt daarin onder meer of het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht geld heeft overgemaakt naar haar partij. De firma heeft toegegeven door heel Latijns-Amerika functionarissen te hebben omgekocht.

Alberto Fujimori werd vorige week opnieuw gearresteerd, nadat hem eerder dit jaar amnestie was verleend. Volgens het hooggerechtshof in Peru was zijn vrijlating ongrondwettig. Fujimori, die in de periode 1990-2000 een rechtse regering aanvoerde, kreeg indertijd een celstraf van 25 jaar wegens misdaden tegen de menselijkheid en fraude. Daarvan had hij er tien uitgezeten.