Dochter Nelson Mandela op 59-jarige leeftijd overleden

Een dochter van de wijlen Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van regeringspartij ANC bekendgemaakt. Volgens de omroep SABC overleed Zindzi Mandela in een ziekenhuis in Johannesburg, de doodsoorzaak is nog onbekend.

Zindzi Mandela was de dochter van Winnie Madikizela-Mandela en werd bekend toen ze in 1985 een uitspraak van haar vader voorlas waarin hij de voorwaarden voor zijn vrijheid van toenmalige president P.W. Botha afwees. Zindzi Mandela was de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Denemarken.

„Ze had nog een belangrijke rol in onze maatschappij en binnen onze partij”, aldus de partijwoordvoerder.