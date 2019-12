Dochter Formule 1-baas Ecclestone slachtoffer miljoenenroof

Tamara Ecclestone, de dochter van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, is vrijdagavond bestolen van bijna 60 miljoen euro aan juwelen. The Sun meldt maandag dat drie inbrekers het huis van de 35-jarige miljardairsdochter in Londen binnen wisten te dringen.

Het model was op het moment van de inbraak niet thuis. Ze was weg uit Londen om elders kerstvakantie te vieren. De inbrekers konden via de tuin de villa betreden. Zij wisten onder andere edelstenen weg te nemen uit een kluis in haar slaapkamer. Een bron binnen de familie bevestigt de inbraak, maar weigerde verdere details te geven. Het huis in de exclusieve wijk Kensington zou continu beveiligd worden.

De politie meldt dat er nog geen arrestaties verricht zijn.