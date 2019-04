Dochter ex-leider Kazachstan geen kandidaat

De dochter van de voormalige Kazachstaanse dictator Nursultan Nazarbayev (78), Dariga Nazerbajeva, doet volgens Russische media niet mee aan de vervroegde presidentsverkiezingen in juni. Haar vader maakte afgelopen maand plotseling bekend dat hij zijn taken als president neerlegt. Senaatsvoorzitter Kassym-Jomart Tokajev trad aan als interim-president. Hij maakte dinsdag bekend dat er presidentsverkiezingen zijn op 9 juni.

Nazerbayev was in 1989 al de partijbons van de communisten in de deelrepubliek Kazachstan in de toenmalige Sovjet-Unie. Hij werd in 1990 de eerste president van het onafhankelijke land. Hij maakte zijn vertrek 19 maart bekend. Zijn dochter werd toen de senaatsvoorzitter. Aangenomen werd dat Nazerbajeva zich in die positie in de startblokken plaatste om haar vader snel op te volgen als staatshoofd.