Dochter burgemeester New York opgepakt bij betoging Manhattan

De dochter van de burgemeester Bill de Blasio van New York, de 25-jarige Chiara, is zondagavond gearresteerd tijdens een betoging. Plaatselijke media meldden dat Chiara is aangehouden tijdens een protest in het zuidelijke deel van Manhattan, waarbij talrijke betogers met de politie slaags waren geraakt en politieauto’s vernielden. Ze is gearresteerd omdat ze deelnam aan een betoging waar geen toestemming voor was en omdat ze weigerde gehoor te geven aan de instructie zich te verwijderen. Haar vader riep die avond alle betogers op naar huis te gaan.

Chiara zou op het politiebureau niet hebben prijsgegeven dat ze de dochter van de burgemeester is, maar wel de ambtswoning van haar vader als adres hebben opgegeven. De Democratische burgervader De Blasio maakte zich eerder op zondag zorgen over „anarchistische activisten die een agenda van geweld hebben” en die het protest tegen politiegeweld „voor vandalisme misbruiken”.Chiara is niet vastgezet maar is naar huis gestuurd met een bevel zich later bij een rechtbank te melden.

In de marge van betogingen naar aanleiding van de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd (46) door toedoen van een agent in Minneapolis, zijn in Manhattan zondagavond onder meer chique winkels van Chanel en Coach geplunderd.