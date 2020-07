Docenten Florida naar de rechter om heropening scholen

De belangrijkste lerarenvakbond in Florida stapt naar de rechter om te voorkomen dat de scholen komende maand worden heropend. De Florida Education Association (FEA), die 140.000 docenten vertegenwoordigt, vindt het vanwege de uitbraak van het coronavirus onverantwoord om kinderen weer in klaslokalen te laten plaatsnemen.

De bond zegt dat in de grondwet van de staat is opgenomen dat scholen een „veilige” omgeving moeten zijn. Daar zou nu geen sprake van zijn omdat het coronavirus nog „ongecontroleerd” om zich heen zou grijpen in Florida, waar maandag meer dan 10.000 nieuwe besmettingen zijn gemeld. Gouverneur Ron DeSantis heeft opgemerkt dat kinderen het virus nauwelijks overdragen.

Veel docenten en ouders hebben kritiek op de geplande heropening van de scholen in augustus. DeSantis „heeft een realitycheck nodig”, zei FEA-hoofd Fedrick Ingram. De vakbondschef stelde dat voorkomen moet worden dat „een explosie” aan coronagevallen ontstaat na het heropenen van de scholen, „waarna we dan gedwongen zouden zijn weer op afstand les te geven”.