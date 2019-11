DNA afgenomen van 67 verdachte honden

De Franse politie heeft in een onderzoek naar de dood van een vrouw in een bos circa 65 kilometer ten noordoosten van Parijs DNA-materiaal afgenomen van 67 honden. De rechercheurs willen weten welke honden afgelopen zaterdag in het bos van Retz de 29-jarige zwangere Elisa Pilarski hebben gebeten.

De vrouw die een van haar eigen honden uitliet, werd kennelijk aangevallen door een troep honden en waarschijnlijk doodgebeten door meerdere dieren. Het onderzoek richt zich vooral op honden die betrokken waren bij een drijfjacht vlak in de buurt, maar ook op vijf honden van Pilarski en haar partner.

Een van de deelnemers aan de drijfjacht is de chef van de gendarmerie in het departement Aisne. De officier van justitie heeft de Franse media verzekerd dat die kolonel niet op deze zaak is gezet. De dood van Pilarski die haar partner nog telefonisch had gemeld dat ze voor haar leven vreesde door de aanwezigheid van agressieve honden, fascineert de media.