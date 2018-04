Djukanovic weer president Montenegro

De Montenegrijnse politiek veteraan Milo Djukanovic heeft de presidentsverkiezing in zijn land gewonnen. Hij kreeg 53,9 procent van de stemmen, maakte de kiescommissie maandagmiddag bekend nadat alle stemmen waren geteld. Omdat Djukanovic meer dan de helft van de stemmen kreeg, hoeft geen tweede stemronde te worden gehouden.

De voornaamste uitdager van Djukanovic, Mladen Bojanic, kreeg 33,4 procent van de stemmen. Hij gaf zondagavond al aan trots te zijn op de steun die hij kreeg. „Ik zal doorgaan met de strijd om Montenegro te bevrijden van de dictatuur van Djukanovic”, zei hij tegen verslaggevers.

Djukanovic drukt al tientallen jaren zijn stempel op de politiek in het Balkanland met zo’n 620.000 inwoners. Hij was sinds 1991 herhaaldelijk premier en was ook al eerder president, een overwegend ceremoniële functie. Toch kan hij ook in die functie naar verwachting veel invloed uitoefenen via zijn DPS-partij.