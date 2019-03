Dissidenten claimen inval ambassade N-Korea

Een schimmige groep dissidenten heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een inval afgelopen maand in de ambassade van Noord-Korea in Madrid. De groep, die zich inzet voor de omverwerping van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zei „informatie van enorme potentiële waarde” met de FBI te hebben gedeeld.

Het incident was gehuld in mysterie, maar een dissidente organisatie bekend als de Cheollima Civil Defense (CCD) verklaarde woensdag achter de inval te zitten „om illegale activiteiten te beëindigen in de buitenlandse missies van Noord-Korea”. De claim komt nadat een Spaans gerechtshof dinsdag meer details bekendmaakte over het incident. In het eerste officiële verslag over de inval staat dat Adrian Hong Chang, een Mexicaan die in de VS woont, de leider van de groep was.

De inval in de ambassade gebeurde enkele dagen voor de topontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump in Hanoi. Volgens eerdere mediaberichten was een groep mannen de diplomatieke missie binnengedrongen, en schopten ze medewerkers voordat ze er met documenten en computers vandoor gingen.