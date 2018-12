Dissidente Ljoedmila Aleksejeva (91) overleden

De Russische mensenrechtenvoorvechter Ljoedmila Aleksejeva is op 91-jarige leeftijd in Moskou overleden. Ze was een historicus en een van de laatste Sovjet-dissidenten. Tot het laatst bleef ze aan het werk, altijd kritisch over autoriteiten en het Kremlin.

Samen met Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov richtte ze in 1976 de Moskou Helsinki Groepering op, die onder meer het Westen rapporteerde over mensenrechtenschendingen in de Sovjet-Unie. Het werk van deze groep kreeg navolging in veel andere landen.

Aleksejeva kreeg voor haar moed en inzet veel onderscheidingen en prijzen. Tot kort voor haar overlijden bleef ze zich onder meer inzetten voor de rechten van opgepakte activisten. „Een tijdperk is ten einde”, zei een woordvoerder van de Moskou Helsinki Groepering tegen persbureau Interfax. De dood van ‘de grande dame van de mensenrechten’ wordt alom betreurd.