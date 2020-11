Dissident Wong vastgezet na schuldigverklaring in proces Hongkong

De prominente Hongkongse dissident Joshua Wong is maandag in hechtenis genomen nadat hij voor de rechtbank schuldig had gepleit voor het organiseren van een ongeoorloofd protest.

Wong stond samen met twee andere vooraanstaande activisten terecht vanwege hun betrokkenheid bij de protesten van vorig jaar tegen de regering in Hongkong. Kort voordat het proces begon, had Wong al aangekondigd schuldig te zullen pleiten.

Wong, die pas 17 jaar oud was toen hij het gezicht werd van de door studenten geleide democratieprotesten in 2014, kan een maximale gevangenisstraf van drie jaar krijgen. Het vonnis wordt uitgesproken op 2 december.

In de Chinese stad Hongkong waren vorig jaar maandenlange, vaak gewelddadige protesten waarbij miljoenen inwoners de straat op gingen. Peking en de lokale autoriteiten wezen de eisen van de demonstranten voor vrije verkiezingen af en traden hard op tegen aanhangers van democratie. Wong (24) wordt vervolgd samen met twee andere bekende dissidenten, Ivan Lam en Agnes Chow, vanwege een protest dat plaatsvond buiten het hoofdkantoor van de stadspolitie.

„Wij hebben alle drie besloten schuldig te pleiten aan alle beschuldigingen”, zei Wong eerder tegen verslaggevers. „Het zal niet verbazingwekkend zijn als ik vandaag onmiddellijk wordt vastgezet.”

„We zullen blijven vechten voor vrijheid. Dit is niet het moment voor ons om naar Peking te vliegen en ons over te geven”, voegde hij eraan toe.