Jeffrey Tate, chef-dirigent van Symphoniker Hamburg, is op 74-jarige leeftijd overleden. De Brit bezweek vrijdag in het Italiaanse Bergamo aan een hartinfarct.

Dat heeft het Hamburgse symfonieorkest vrijdag bekendgemaakt. Sir Jeffrey Philip Tate was tussen 1991 en 1995 chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij was sinds 2009 de chef in Hamburg.