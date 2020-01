Directeur WHO op weg naar China voor overleg over coronavirus

Algemeen directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op weg naar Peking. Dat schrijft hij op Twitter. Hij wil daar Chinese regeringsfunctionarissen en gezondheidsexperts ontmoeten om over de uitbraak van het coronavirus te overleggen.

„Mijn collega’s van de WHO en ik willen graag van de laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn en onze samenwerking met China versterken bij het bieden van verdere bescherming tegen de uitbraak”, schrijft hij in de tweet. De Chinese autoriteiten zeggen dat het virus inmiddels 2051 mensen heeft besmet en dat 56 mensen om het leven zijn gekomen.