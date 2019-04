Directeur Notre-Dame wil tijdelijk houten kerk

De directeur van de Notre-Dame in Parijs wil gedurende de wederopbouw van de zwaar beschadigde kathedraal een tijdelijke houten kerk bouwen op het voorplein. „We kunnen niet zeggen dat de kathedraal vijf jaar gesloten is en dat is het”, zei Patrick Chauvet donderdag.

„Dus ik dacht bij mezelf: kan ik niet een tijdelijke kerk op het voorplein bouwen? Die zou dan van hout zijn. Zo kunnen we de vele toeristen verwelkomen, die de wereldberoemde kathedraal bezoeken.” De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, steunt het project, zei Chauvet.

Het is nog onduidelijk hoelang de Notre-Dame uiteindelijk gesloten zal blijven. Het is mogelijk dat de kathedraal binnenkort wordt heropend, als de veiligheid van het gebouw het toelaat, zei een woordvoerster van het bisdom van Parijs. Het is echter nog te vroeg om daar uitspraken over te doen.

De Franse president Emmanuel Macron heeft beloofd de kathedraal binnen vijf jaar na de verwoestende brand weer op te bouwen, mooier dan ooit tevoren. Premier Édouard Philippe kondigde een internationale aanbesteding voor architecten aan voor een nieuw ontwerp van de torenspits die tijdens de brand werd verwoest.