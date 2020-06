Directeur Bethlehem Bijbelcollege: „Palestijn dreigt hoop te verliezen”

De directeur van het Bethlehem Bijbelcollege, dr. Jack Sara, verwacht een moeilijke tijd voor Palestijnen als Israël overgaat tot annexatie van een deel van de Westelijke Jordaanoever. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil daar op 1 juli een begin mee maken.

Het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump biedt Israël de kans om tot annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever over te gaan. Het plan houdt echter ook hervatting in van Israëlisch-Palestijnse vredesbesprekingen. Verder biedt het de Palestijnen de mogelijkheid om op termijn een eigen staat te stichten.

„Als Israël eenzijdige beslissingen neemt zonder een akkoord met de andere zijde te bereiken, verliest iedereen de hoop”, voorspelt Sara. „Mensen kunnen overgaan tot gewelddadige demonstraties of het land verlaten. Deze uittocht zal leiden tot een nieuwe catastrofe voor Palestijnen.”

Hij zou graag zien dat Israël en de Palestijnen weer zouden onderhandelen. Maar voor onderhandelingen is volgens hem een eerlijke bemiddelaar nodig. „Amerika is zijn geloofwaardigheid verloren om een eerlijke onderhandelaar of vredestichter te zijn. Bij onderhandelingen is een bemiddelaar nodig die in het midden staat. Die is er op het ogenblik niet.”

Steun

Israëli’s mogen Trump graag omdat hij hun zaak steunt, zegt Sara. „Maar in werkelijkheid doet Trump dit vanwege zijn campagne; hij wil opnieuw president worden. Hij heeft daarvoor steun van de evangelicalen nodig.”

Sara betwijfelt overigens of 80 procent van de blanke Amerikaanse evangelicalen Trump steunt. Vorige maand schreef hij in een artikel op de website ”Come and see” dat het pijnlijk is te zien hoeveel evangelische leiders uit andere delen van de wereld zich tegen elk mogelijk vredesakkoord keren. Sara wijst erop dat de Wereld Evangelische Alliantie zich wel degelijk heeft uitgesproken voor een tweestatenoplossing. „Ik beschouw deze stemmen als het hart van het evangelisch denken. Ik zou wensen dat meer evangelische christenen in de wereld zo’n moedig standpunt durven in te nemen.”

Het Bethlehem Bijbelcollege heeft de tweejaarlijkse Christ at the Checkpoint Conference uitgesteld naar volgend jaar juni. De tweejaarlijkse bijeenkomst in Bethlehem kon dit jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis, vertelt de directeur.

Begin maart kondigde de Palestijnse Autoriteit een lockdown af in Bethlehem en het gebied eromheen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het toerisme kwam tot stilstand. Toeristen kunnen nog steeds niet naar Israël komen en doorreizen naar Bethlehem.

Wel houdt het Bethlehem Bijbelcollege een aantal webinars, waarin jonge christenen uit Bethlehem, Nazareth en Jeruzalem zullen spreken. Iedereen kan zich gratis voor deze webinars aanmelden. Het eerste webinar is zaterdag.

De school zelf heeft enkele moeilijke maanden achter de rug. „Op 5 maart gingen we dicht voor studenten en personeel”, zegt Sara. „We hielden geen activiteiten meer op de campus. Vooral in Bethlehem waren er gevallen van Covid-19.”

Bovendien kwamen er geen toeristengroepen meer naar de winkel van de school of naar het gastenhuis. „Een derde deel van de binnenlandse inkomsten van de school is van toeristen afkomstig. Dat betekende dat we veel inkomsten verloren. We moesten speciale noodplannen toepassen, fondswerving opzetten en vrienden zoeken die ons wilden steunen. We maakten ook nog maar gebruik van een van de drie gebouwen, om kosten te besparen.”

Kleine klassen

De school ging over tot het online lesgeven aan de ruim zestig studenten. Zo’n systeem was al in gebruik voor studenten in het buitenland die afstandsonderwijs volgen. Bovendien besloot de instelling een aantal gratis cursussen aan te bieden voor mensen die Arabisch spreken en in lockdown zitten. Inmiddels hebben de studenten hun semester afgerond. De instelling is nu weer vijf dagen per week, zes uur per dag open.

Sara hoopt in het volgende semester te starten met kleine klassen van maximaal vijftien studenten, die tenminste twee meter afstand houden. Hij verwacht in totaal niet meer dan 150 studenten.

De directeur van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem (ICEJ), dr. Jürgen Bühler, stelt dat de term ”annexatie” een „foute benaming” is. Met annexatie wordt namelijk gewoonlijk het „gewelddadig overnemen van land van een ander” bedoeld. Dat schreef Bühler vorige week in een verklaring over „de uitbreiding van de Israëlische soevereiniteit in Judea en Samaria.”

Israël heeft volgens hem een legitiem historisch recht op Judea en Samaria, ook de Westelijke Jordaanoever genoemd. „De claim van het Joodse volk op het historische land van Israël werd door de internationale gemeenschap erkend tijdens de San Remo Conferentie in 1920 en in de mandaatbesluiten van de Volkenbond in 1922.”

Soevereiniteit houdt volgens Bühler echter ook in dat Israël het recht heeft om land op te geven. Israëliërs moeten besluiten of ze ter wille van vrede hun rechten op zekere delen van Judea en Samaria willen afstaan aan de Palestijnen. Een eigen Palestijnse staat betekent volgens hem echter ook „pijnlijke concessies en enorme veiligheidsrisico’s.” „Helaas werden eerdere Israëlische pogingen om vrede te bereiken door betwiste gebieden aan de Palestijnen toe te geven, beantwoord met verwerping, geweld en bloedvergieten.”