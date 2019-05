Diplomatieke rel over beeld Litouwse strijder

De onthulling van een monument voor een Litouwse verzetsstrijder in Chicago heeft geleid tot diplomatieke ruzie tussen Rusland en Litouwen. Voor veel Litouwers is partizanenleider Adolfas Ramanauskas een held. Rusland brengt hem echter in verband met de Jodenvervolging.

Vanagas (Havik), zoals hij in Litouwen wordt genoemd, leidde jarenlang het gewapende verzet tegen de Sovjet-Unie, die het land in 1944 op nazi-Duitsland veroverde. Hij werd in 1957 geëxecuteerd. Ter nagedachtenis aan de strijder werd zondag een monument onthuld in Chicago, waar tienduizenden mensen met een Litouwse achtergrond wonen. Onder de aanwezigen waren zijn dochter, kleindochter en de ambassadeur van Litouwen.

De Russische ambassade in de VS tekende protest aan, omdat de latere verzetsstrijder rond de Duitse inval in 1941 enkele weken een soort burgerwacht leidde die zich tegen de Joodse gemeenschap zou hebben gekeerd. Ook het Joodse Simon Wiesenthal Centrum noemt het beeld daarom ongepast. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat Vanagas zelf Joden zou hebben vermoord.

De Litouwse overheid is woedend over de ‘leugens’ en stelt dat de militie slechts huizen en winkels bewaakte. De BBC meldt dat de Russische vertegenwoordiger in Vilnius op het matje is geroepen.