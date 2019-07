Diplomatieke hulp voor bemanning Britse tanker

Personeel van een Indiaas consulaat in Iran is naar de bemanning gegaan van het door Iran opgebrachte schip Stena Impero dat onder Britse vlag vaart. De olietanker heeft onder anderen achttien bemanningsleden uit India aan boord. De rest van de bemanning komt uit andere landen. Ze krijgen allemaal steun van consulaten in Iran, aldus de Iraanse ambassadeur in Londen, Hamid Baeidinejad.

Eenheden van de kustwacht van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) enterden de tanker op 19 juli, vijftien dagen nadat de autoriteiten in de Britse kroonkolonie Gibraltar een Iraanse tanker enterden en vastlegden. Iran wil de tankers ruilen.