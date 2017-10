„Diplomatie gaat door tot eerste bom valt”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft gezegd dat hij van president Donald Trump vooral door moet gaan met zijn diplomatieke inspanningen om de crisis rond Noord-Korea te bezweren. „Deze diplomatieke inspanningen gaan door tot de eerste bom valt”, zei Tillerson zondag tegen CNN.

Trump leek zijn minister onlangs voor schut te zetten, toen hij via Twitter liet weten dat diens pogingen om met „Little Rocket Man” Kim Jong-un te onderhandelen verspilde moeite waren. Tillerson zei daar niet zo zwaar aan te tillen.

Tillerson spant zich in om de steun van China te werven voor druk op Noord-Korea. Door de tweets van Trump voelt hij zich niet in zijn hemd gezet, en ook niet „ontmand”, zoals senator Bob Corker klaagde. „Ik heb even gekeken. Ik ben helemaal intact”, zei Tillerson.