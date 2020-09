Diplomatenvrouw in VS aangeklaagd na dodelijke aanrijding

Een Amerikaanse diplomatenvrouw die een tiener doodreed in Engeland, wordt in haar thuisland aangeklaagd door de nabestaanden. De familie van de overleden Harry Dunn eist volgens rechtbankdocumenten een schadevergoeding.

Dunn stierf vorig jaar op 19-jarige leeftijd na het verkeersongeval in de buurt van een basis in Northamptonshire, die wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Hij zat op een motor toen hij werd geraakt door een auto die aan de verkeerde kant van de weg reed.

De Amerikaanse Anne Sacoolas gaf toe dat ze achter het stuur zat, maar beriep zich op diplomatieke onschendbaarheid en kon naar de VS vertrekken. De echtgenoot van Sacoolas, naar verluidt een medewerker van de inlichtingendiensten, had de status van een diplomaat.

De zaak leidde tot een discussie over de grenzen van diplomatieke onschendbaarheid. Omdat de VS weigeren Sacoolas uit te leveren, gooien de nabestaanden het nu over een andere boeg. Ze stappen naar de rechter in Alexandria, vlakbij de Amerikaanse hoofdstad Washington.

In de rechtbankdocumenten staat dat door de aanrijding „bloed en kleding” achterbleef in de voorruit van de auto van Sacoolas. De nabestaanden verwijten haar onder meer dat ze heeft nagelaten de hulpdiensten te bellen na de aanrijding. Ze zien haar echtgenoot Jonathan als medeverantwoordelijk, omdat hij de eigenaar was van het voertuig.