‘Diplomaten VS aangehouden bij Archangelsk’

Bij de Noord-Russische havenstad Archangelsk zijn drie Amerikaanse diplomaten aangehouden. Dat gebeurde bij een controle op het station van Sevorodvinsk. Het station is net als de rest van het gebied verboden voor buitenlanders, tenzij de autoriteiten toestemming hebben gegeven. Volgen plaatselijke media gaat het om een marineattaché, een militaire attaché en nog een lid van het ambassadepersoneel van de VS in Moskou.

Sevorodvinsk ligt circa 30 kilometer ten westen van Archangelsk en naast terreinen waar wetenschappers voor de strijdkrachten tests doen. Waarschijnlijk is op een van die terreinen, genaamd Nionoksa, op 8 augustus een proef met een kruisraket misgelopen. Zeker vijf personeelsleden zouden daarbij om het leven zijn gekomen. Er is in de regio een fors hogere radioactieve straling gemeten.