„Diplomaten Brussel jarenlang gehackt”

Hackers hebben jarenlang het diplomatieke mailverkeer in Brussel geïnfiltreerd. Dat meldde The New York Times op basis van informatie van de ontdekker, het bedrijf Area 1.

De computerinbrekers verzamelden drie jaar lang duizenden mails waarin diplomaten onder andere hun bezorgdheid uitspraken over de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse president Donald Trump. De hackers gebruikten technieken die ook lange tijd werden gebruikt door een Chinese elite-eenheid.

De verworven informatie werd van het afgeschermde netwerk naar een open site gekopieerd. Area 1 bracht meer dan 1100 mails bijeen en gaf die ter inzage aan de Amerikaanse krant.