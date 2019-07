Diplomaat Wit-Rusland neergeschoten in Ankara

Een diplomaat van Wit-Rusland is woensdag neergeschoten in de Turkse hoofdstad Ankara. Dat liet de gouverneur van Ankara weten. Hij voegde eraan toe dat de schutter later zelfmoord had gepleegd.

Alexander Pogansjev werd aangevallen door zijn buurman, een gepensioneerde militair, terwijl hij een wandeling maakte met zijn zoon, zei gouverneur Vasip Sahin. De diplomaat is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Anatoli Glaz, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Wit-Rusland, zei dat de schutter mentaal onstabiel was. Volgens hem verkeert de diplomaat in kritieke toestand.

Sahin zei dat het incident te wijten was aan een persoonlijk geschil, maar dat er op dit moment geen verdere details bekend waren.