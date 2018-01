Diplomaat VS weg uit Myanmar om Suu Kyi

Uit ongenoegen over het beleid van de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Aung San Suu Kyi, heeft een hoge Amerikaanse diplomaat Myanmar verlaten. Bill Richardson, een voormalig VN-diplomaat, verwijt Suu Kyi een gebrek aan morele leiding.

Richardson maakte deel uit van een adviesgroep voor de vluchtelingencrisis in Myanmar. Hij zei dat het panel was opgezet om een soort „chearleader” te zijn voor Suu Kyi en dat hij daarvoor bedankt.

Op Suu Kyi, in feite regeringsleider in Myanmar, is internationaal veel kritiek wegens de crisis over de moslimminderheid van de Rohingya. Honderdduizenden Rohingya zijn naar buurland Bangladesh gevlucht omdat ze in Myanmar worden vervolgd.