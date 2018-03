Diplomaat Noord-Korea vertrekt naar Finland

Een Noord-Koreaanse topdiplomaat is naar Finland vertrokken voor gesprekken met Amerikaanse oud-diplomaten en Zuid-Koreanen. De Noord-Koreaan Choe Kang-il is volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap gesignaleerd in Peking, waar hij op een vliegtuig naar het Noord-Europese land stapte.

Diplomatieke bronnen in Seoul zeggen dat Choe onder meer zal deelnemen aan een bijeenkomst met Kathleen Stephens, de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea. Ook veiligheidsexperts uit Zuid-Korea schuiven aan.

De deelnemers wisselen naar verwachting van gedachten over geplande topbijeenkomsten waar Noord-Korea aan deelneemt. Zo ontmoet de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un de komende maanden mogelijk zowel de Amerikaanse president Donald Trump als de Zuid-Koreaanse leider Moon Jae-in.

Choe hield zelf de kaken stijf op elkaar over de onderwerpen die op de agenda staan. „Er is nu niets mede te delen. Ik geef een toelichting als ik terugkeer”, zei de vice-directeur-generaal voor Noord-Amerikaanse aangelegenheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken.