‘Diplomaat Burundi hield au pair als slaaf’

In Frankrijk staat sinds maandag een stel terecht dat ervan verdacht wordt een au pair 10 jaar lang als een soort slaaf te hebben behandeld. De man, een voormalige diplomaat uit Burundi die ook een topfunctie bekleedde bij UNESCO, wordt samen met zijn vrouw onder meer beschuldigd van mensenhandel.

Volgens de advocaten van het slachtoffer moest Methode Sindayigaya 19 uur per dag, zeven dagen in de week werken in het huis van het echtpaar dat in de buurt van Versailles staat. Daar sliep de inmiddels 39-jarige Sindayigaya, die ook uit Burundi komt, onder erbarmelijke omstandigheden in de kelder.

Toen Sindayigaya in 2008 in Frankrijk arriveerde, was het de bedoeling dat hij maar 3 maanden als au pair zou werken. Zijn paspoort werd bij zijn aankomst afgepakt. Daarna mocht hij naar eigen zeggen maar zelden met zijn vrouw en twee kinderen in Burundi bellen.

Vorig jaar juli werd Sindayigaya door de politie gered. Inmiddels heeft hij in Frankrijk asiel gekregen en is zijn gezin bij hem komen wonen.

Het echtpaar weerspreekt alle aantijgingen. „Hij was een vriend van de familie, die als een familielid werd behandeld”, zei de advocaat van het stel.