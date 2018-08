Dieven stelen Zweedse kroonjuwelen

Dieven zijn aan de haal gegaan met enkele kroonjuwelen van het Zweedse koningshuis. Het gaat om twee kronen en een koninklijke bol die in een kathedraal in de plaats Strängnäs in afgesloten glazen vitrines lagen.

Volgens Britse media gristen twee mannen de juwelen uit de vitrines en vluchtten zij in een speedboot. De politie rukte uit met helikopters maar de dieven zijn spoorloos.

Het gaat om twee kronen die bij de dood van koning Charles IX van Zweden in 1611 werden gemaakt. De kronen waren later opgegraven en tentoongesteld.