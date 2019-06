Onbekenden hebben in Nedersaksen een bijenkorf gestolen, maar die achtergelaten op straat. Automobilisten ontdekten de korf met 30.000 bijen op de weg tussen de plaatsen Wohlde en Dohnsen in de Duitse deelstaat.

De politie ontfermde zich over de vondst, waarbij een agent werd gestoken. De imker van wie de bijen zijn, werd verwittigd. Waarom ze werden gestolen, is niet duidelijk. De korf stond in een educatief centrum.