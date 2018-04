Dieven aan de haal met scepter Senaat Nigeria

Zeker drie indringers hebben de Senaat van Nigeria bestormd en de ceremoniële scepter meegenomen. Daardoor kan het Hogerhuis van het parlement formeel geen besluiten meer goedkeuren. Een woordvoerder van de Senaat sprak over „verraad” en „een poging met geweld een tak van de federale regering omver te werpen”.

De daders verstoorden volgens een getuige een sessie van de Senaat en grepen de staf, het symbool van de wetgevende macht. Ze maakten zich daarop uit de voeten. De woordvoerder van de Senaat houdt een geschorste politicus, Ovie Omo-Agege, verantwoordelijk voor de roof van de scepter.

„Geboefte onder leiding van de geschorste senator Ovie Omo-Agege is vandaag de plenaire vergadering van de Senaat binnengedrongen”, aldus de woordvoerder in een verklaring. Hij riep alle veiligheidsdiensten op hun medewerkers te mobiliseren om de staf terug te halen. Het vermeende brein achter de roof was niet direct bereikbaar voor commentaar.