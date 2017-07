Groot-Brittannië wil de verkoop van diesel- en benzineauto’s vanaf 2040 verbieden. De overheid zal dit woensdag aankondigen, aldus Britse kranten. Groot-Brittannië treedt hiermee in de voetsporen van Frankrijk en Noorwegen. Ook in die landen zijn in de toekomst alleen nog hybride of elektrische auto’s toegestaan.

In Frankrijk is daarbij gekozen voor een premie voor mensen die een oude auto inleveren. Ook hier gaat het verbod in 2040 in, in Noorwegen is dat in 2025 al.