Diertransporten onder loep EU-parlementscommissie

Het Europees Parlement richt een speciale commissie op om misstanden bij diertransporten te onderzoeken. De aandacht gaat vooral uit naar het gebrek aan handhaving van Europese regelgeving. De dertig nog te benoemen leden kunnen getuigen en deskundigen oproepen en documenten bij nationale en Europese diensten opvragen. Ze krijgen een jaar de tijd om aanbevelingen te doen.

Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) had zich hard gemaakt voor zo’n enquêtecommissie, die ruime steun kreeg (605 tegen 53). Zij trekt geregeld aan de bel over de „gruwelijke situaties” waarin dieren terechtkomen tijdens transporten.

Vee wordt volgens haar vaak bij extreme hitte mishandeld en ingeladen op „totaal ongeschikte horrorschepen”. „We willen bereiken dat alle EU-landen zich aan de regels houden en niet langer toestemming geven voor diertransporten bij extreem weer en voor wekenlange transporten naar landen buiten Europa.”

De Europese Commissie heeft vorig jaar Roemenië in dit verband op de vingers getikt, maar volgens veel parlementariërs heeft het dagelijks EU-bestuur te weinig gedaan met bewijs over misstanden.

Het parlement riep ruim een jaar geleden al op het transport van Europees vee naar landen buiten de EU te verbieden als er geen garantie is dat de dieren daar fatsoenlijk worden behandeld. Jaarlijks gaan meer dan 1 miljard dieren de weg of het water op in Europa, waarvan zeker 6 miljoen langer dan 8 uur.

Het parlement heeft ook speciale commissies ingesteld die zich gaan buigen over de bestrijding van kanker, buitenlandse inmenging in democratische processen in de EU, waaronder desinformatie, en over kunstmatige intelligentie. Daarnaast komt er een permanent onderzoekscomité dat voortborduurt op onderzoek naar belastingontwijking en -ontduiking.