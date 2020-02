Dierenvrienden redden achtergelaten huisdieren in virusstad Wuhan

Sinds de stad Wuhan is afgesloten van de buitenwereld vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, zijn veel mensen niet alleen van hun familie gescheiden, maar ook van hun huisdieren. Bezorgde baasjes zoeken via sociale media verzorgers voor hun achtergelaten dieren.

De Chinese stad, waar het virus als eerste opdook, is sinds 23 januari afgesloten. Rond die tijd reisden miljoenen Chinezen het land door voor het Chinees Nieuwjaar. Naar schatting zijn in Wuhan zo’n 50.000 huisdieren achtergelaten.

Via sociale media komen de baasjes in contact met mensen in Wuhan die de verzorging op zich willen nemen. Zoals de 43-jarige Lao Mao, die soms moet inbreken om de huisdieren te redden. Zo klom hij via een regenpijp naar een appartement op de derde verdieping om twee uitgehongerde katten te kunnen voeren. Samen met andere vrijwilligers redde hij de afgelopen dagen meer dan duizend huisdieren. „Mijn telefoon blijft maar overgaan. Ik slaap nauwelijks meer.”