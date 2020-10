Dierenvangers vissen brilkaaiman uit Pools spaarbekken

Poolse dierenvangers hebben een brilkaaiman uit een stuwmeertje ten noorden van Wroclaw gehaald. Wandelaars hadden het ongeveer 1 meter lange reptiel gespot in het spaarbekken langs de rivier de Oder en de politie gewaarschuwd. Volgens deskundigen van de plaatselijke dierentuin vormde de krokodilachtige door zijn geringe afmeting geen gevaar voor mensen.

De autoriteiten van Wroclaw gaven een gespecialiseerd bedrijf opdracht het beest te vangen. Dat lukte uiteindelijk met een groot schepnet, zei een woordvoerder zondag. De kaaiman is ondergebracht in de dierentuin. Het is onduidelijk hoe het dier in het moerasgebied is terechtgekomen en hoe lang het daar heeft rondgezwommen.

Eind augustus werd er in de Oost-Duitse deelstaat Saksen-Anhalt alarm geslagen door mensen die een krokodil hadden gezien in de rivier de Unstrut. Daar werd onmiddellijk over een lengte van 40 kilometer een zwemverbod uitgevaardigd. De uitgebreide zoekactie leverde niets op en werd na anderhalve week gestaakt.