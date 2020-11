Diepste zwembad ter wereld open voor duikers

In Polen is dit weekend het diepste zwembad ter wereld opengegaan. Duikers kunnen zich in het water met een diepte van 45,5 meter vergapen aan grotten, Maya-ruïnes en zelfs een klein scheepswrak.

Het zwembad in de buurt van Warschau met de naam Deepspot bevat 8000 kubieke meter water, twintig keer meer dan een gewoon 25 meterbad. Het kon ondanks de coronacrisis zijn deuren openen omdat een trainingscentrum waar cursussen worden gegeven wel is toegestaan.

Het record stond op naam van een 42 meter diep bad in Italië. In Londen wordt gewerkt aan een zwembad met een diepte van 50 meter, dat volgend jaar zou moeten openen.

„Er zijn hier geen prachtige vissen of koraalriffen, dus het is geen vervanging voor de zee, maar het is zeker een goede plek om te trainen en veilig te leren duiken in open water”, zei duikinstructeur Przemyslaw Kacprzak. Ook de brandweer en het leger gaan het zwembad gebruiken.

De bouw nam twee jaar in beslag. De kosten bedragen omgerekend 8,9 miljoen euro.