Dief relikwie paus Johannes Paulus II gepakt, buit nog vermist

Een man die ervan wordt verdacht dat hij een reliek van paus Johannes Paulus II heeft gestolen, is door de Italiaanse politie aangehouden. De relikwie, een flesje met een paar druppels bloed van de in 2005 overleden kerkvorst, is nog altijd vermist, aldus de carabinieri.

De dief (59) had het flesje in september gestolen uit een kapel in de kathedraal van Spoleto, in de regio Umbrië. Hij kon worden opgespoord met behulp van de beelden van een surveillancecamera.

Het is niet voor het eerst dat de man voorwerpen uit een kerk heeft gestolen. De verdachte is aangeklaagd wegens diefstal, met verzwarende omstandigheden.

Toen de politie zijn huis in de buurt van Florence doorzocht, kon die de relikwie nog niet terugvinden. Het door rooms-katholieken vereerde overblijfsel van paus Johannes Paulus II is nauwelijks van economische waarde, stelt de politie.

De aartsbisschop van Spoleto-Norcia veroordeelde de diefstal als een „ernstige misdaad”. Het flesje was aan de kathedraal geschonken in 2016, twee jaar nadat Johannes Paulus II heilig was verklaard door de huidige paus Franciscus.

In 2014 werd een ander relikwie van de in Polen als Karol Wojtyla geboren paus gestolen uit een kapel. Dat was een met bloed bevlekt stuk gewaad, dat de paus droeg toen hij in 1981 doelwit was van een moordaanslag op het Sint-Pietersplein. Die relikwie werd na een week teruggegeven. Drie jongemannen bekenden toen schuld.