Die Linke grootste partij in Thüringen

Die Linke is zondag bij de parlementsverkiezing in Thüringen voor het eerst de grootste partij geworden in een Duitse deelstaat, met 31 procent van de stemmen. Volgens de laatste prognoses van de zenders ARD en ZDF wordt de vorming van een nieuwe regering in Erfurt een lastige klus voor premier Bodo Ramelow. De coalitie met de sociaaldemocraten en de groenen raakte de meerderheid kwijt.

De christendemocratische CDU, die traditioneel het belangrijkste machtsblok vormde en tussen 1990 en 2014 de premier leverde, leed een zware nederlaag en viel met nog geen 22 procent terug naar de derde plaats, achter Alternative für Deutschland. De rechts-populisten verdubbelden de aanhang ruim, van 10,6 procent naar 23,5.

De SPD verloor ook en komt volgens de voorspelling uit op iets meer dan 8 procent, een historisch dieptepunt. Voor de Grünen (5,1) en FDP (5,0) is het nog de vraag of ze de kiesdrempel van 5 procent halen. De leider van de liberale FDP in Thüringen zei er niets voor voelen ‘rood-rood-groen’ aan een werkbare meerderheid van 47 zetels te helpen om door te regeren.

De opkomst was met ongeveer 65 procent aanzienlijk hoger dan vijf jaar geleden (52,7). De voorlopige uitslag is nationaal gezien een nieuwe tegenvaller voor de ‘grote coalitie’ van bondskanselier Angela Merkel (CDU/CSU en SPD) in Berlijn.

Ramelow was blij met de waardering voor zijn beleid en met de grote toeloop naar de stembus. „Ik zie dit als een duidelijke bevestiging. De regeringsopdracht is ondubbelzinnig bij mijn partij terechtgekomen. Ik zal die opdracht aanvaarden”.

AfD-voorzitter Jörg Meuthen ziet in het resultaat een bewijs dat zijn partij steeds beter geaccepteerd raakt bij de doorsnee burger. Hij wees op de teloorgang van voormalige volkspartijen, ook in Thüringen, en op de promotie van de AfD naar de gevestigde orde.